HDP’li Habip Eksik: Alican Sınır Kapısı hızla açılmalıTürkiye-Ermenistan bağlantısını sağlayan Alican Sınır Kapısı’nın hızla açılması gerektiğini söyleyen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, konuya dair Meclise soru önergesi verdi.￼

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Türkiye-Ermenistan bağlantısını sağlayan Alican Sınır Kapısı’nı Meclis gündemine taşıdı. Eksik, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a “Ekonomik krizin yoğunca yaşandığı bu dönemde Alican Sınır Kapısı’nın ivedi bir şekilde açılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin düzeltilmesi hususunda bir çalışma mevcut mudur” diye sordu.

Yaklaşık 30 yıldır kapalı tutulan Alican Sınır Kapısı’nın açılmasının iki bölgenin de yararına olacağını belirten Eksik, “Üç ülkeye komşu olan Iğdır ilinin gerek Avrupa ülkelerine gerekse batı illerine veya metropollere göç vermesi ekonomik nedenlerden kaynaklı. Sınır kapısının açılması bölge ekonomisini canlandıracaktır” dedi.

Ermenistan halkının da Iğdırlıların da sınır kapısının açılması gerektiği görüşünde olduğunu söyleyen Eksik, kapının açılmasının turizmi de canlandıracağını söyledi.

Eksik, Bakan Muş’a şu soruları yöneltti:

Ermenistan ile Türkiye arasında ticaret İran ve Gürcistan ülkeleri üzerinde yapılmakta dolaysıyla maliyet artmaktadır, sadece ekonomi değil kültürel, sosyal ve turizm açısından önemli olacak olan Alican Sınır Kapısı’nın açılmamasının gerekçesi nedir?

Türkiye-Ermenistan arasında bağlantıyı sağlayan Alican Sınır Kapısı’nın açılmasına yönelik bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Var ise bu hususta kamuoyu bilgilendirilecek midir?

Türkiye-Ermenistan arasında bağlantıyı sağlayan Alican Sınır Kapısı’nın açılmasına yönelik bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Var ise bu hususta kamuoyu bilgilendirilecek midir?

Ekonomik krizin yoğunca yaşandığı bu dönemde Alican Sınır Kapısı’nın ivedi bir şekilde açılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin düzeltilmesi hususunda bir çalışma mevcut mudur?

https://www.evrensel.net/haber/468223/hdpli-habip-eksik-alican-sinir-kapisi-hizla-acilmali