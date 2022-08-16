Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Gümüşhane’deki tarihi Süleymaniye Mahallesi’ne ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos ziyareti sırasında Trabzonspor logolu maske taktı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gümüşhane’de tarihi Süleymaniye Mahallesi’ni ziyaret etti.
Beraberindeki metropolitlerle Trabzon’dan kara yoluyla Gümüşhane’ye gelen Bartholomeos, merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi’ndeki bir kilisede incelemede bulundu, buradaki bazı tarihi binaları gezdi.
Ziyaretin ardından bir çay bahçesinde dinlenen Bartholomeos’un, Trabzonspor logolu maske takması dikkati çekti.
Bartholomeos ve beraberindekiler daha sonra kentten ayrıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos’a Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda yarın 9.’su düzenlenecek ayini yönetmek için gittiği Trabzon’da “Ekümenik Patrik Bartholomeos” yazan Trabzonspor forması hediye edilmesine bazı kesimler tepki göstermişti.
AA
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