Ermenistan’daki patlamada can kaybı 16’ya yükseldi

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Surmalu Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 16’ya yükseldi. Aralarında küçük bir çocuk ve hamile bir kadın da var.

60 kişi hastaneye kaldırıldı, 7’si tedavisine devam ederken, kalan 53’i taburcu edildi. 17 kişiden haber alınamıyor.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Armen Pambukhçyan facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belietti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/16/Ermenistan-patlama/235683