Ermenistan’da 1 günlük yas ilan edilecek

Ermenistan hükümeti, “Surmalu” Alışveriş Merkezinde meydana gelen trajik patlamayla ilgili ülke genelinde bir günlük yas ilan edecek.

Ermenistan Halkla İlişkiler Dairesi’nin bildirdiğine göre yas gününün tarihi ise arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Surmalu Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 16’ya yükseldi. Aralarında küçük bir çocuk ve hamile bir kadın da var.

60 kişi hastaneye kaldırıldı, 12’si tedavisine devam ederken, kalan 48’i taburcu edildi. 18 kişiden haber alınamıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/16/Ermenistan-yas-günü/235680