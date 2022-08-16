Ermenistan sıfır noktasında mehteran sesleri yükseldi

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Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan’ın 16 Ağustos 1064’te Ani’yi fethinin 958’inci yıl dönümü Ani Ören Yeri’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan’ın 16 Ağustos 1064’te Ani’yi fethinin 958’inci yıl dönümü Ani Ören Yeri’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Ermenistan sıfır noktasında Mehteran marşlarının yükseldiği Ani Ören Yerinde fetih coşkusu yaşandı. Etkinlikler protokolün Ebul Menucher Camiye bayraklarla yürümesi ve cami önünde dua edilmesiyle başladı.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Ani Ören Yeri’nde karşılama merkezinde düzenlenen program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kutlamalara Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Başsavcı Abdullah Amanvermez, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Fetihler, medeniyetimizin yayılması açısından Türk ve İslam tarihinde büyük önem taşır. Fetih vardır bir şehri açar, fetih vardır bir toprağı vatan yapar ve öyle fetihler de vardır ki gönüllere girer, yepyeni ufuklar açar. İşte Ani’nin fethi de, sadece Kars’ın fethi değil, açılan yeni ufukla Anadolu’nun Fethi vizyonunun da başlangıcıdır” dedi.

Öksüz, “Ağustos ayı Türk tarihinde önemli bir aydır. Türk’ün kahramanlık ayıdır, yiğitlik ayıdır, zafer ayıdır. Bu tarihlerden biri de 16 Ağustos 1064 tarihidir. Sultan Alparslan, tahta geçtiği yıl fethedilemez denilen Ani’yi fethederek büyük bir zafere imza atmıştır. Yüzyıllarca değişik kültür ve medeniyetlerin varlığını sürdürdüğü Ani, 1064 tarihinde Sultan Alparslan tarafından 25 gün süren bir kuşatmadan sonra fethedilerek yine bir Ağustos günü 1071 Malazgirt zaferinden önce Anadolu kapılarının Türklere açılmasına vesile olmuş, bu topraklar hidayete kavuşturulmuştur” diye konuştu.

Ani’nin fethi kutlamaları folklor gösteriler, aşıkların ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın seslendirdiği mehter marşlarıyla devam etti. Etkinlikler at yarışlarıyla son buldu.

http://www.erzurumgazetesi.com.tr/haber/Ermenistan-sifir-noktasinda-mehteran-sesleri-yukseldi/151381