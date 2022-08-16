Erivan’daki patlamada can kaybı arttı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da önceki gün Surmalu alışveriş merkezinde havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi.

Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü Hayk Kostanyan, patlamada ölen 16 kişiden 13’ünün kimliğinin belirlendiğini söyledi.

Kostanyan, kimliği tespit edilenler arasında hamile bir kadın ve küçük bir çocuğun olduğunu, 10 kişinin ise hala bulunamadığını aktardı.

Surmalu alışveriş merkezinde 14 Ağustos’ta yaşanan şiddetli patlamanın ardından yangın çıkmış, enkaz altında kalanlar olduğu bildirilmişti.

Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.

Öte yandan, Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi, bugün yerel saatle 10.05’te Erivan’daki metro istasyonlarını hedef alan bir bomba tehdidi aldıklarını bildirdi.

Acil Durumlar Bakanlığından K9 birimleri ve bomba imha ekipleri istasyonlara sevk edildi.

Arama çalışmaları tamamlanana kadar tüm istasyonların kapatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Gazetesi