ENNHRI’nin 2022 Ermenistan raporu yayınlandı

Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI) Avrupa’da hukukun üstünlüğüne ilişkin bölgesel raporu ve Ermenistan raporu yayınlandı.

40 Avrupa ülkesinden gelen raporlar, bir önceki yıla göre Avrupa genelinde hukukun üstünlüğünün daha da kötüleştiğine işaret ediyor.

Ermenistan Hukukun Üstünlüğü 2022 Raporu, Ombudsman kurumunun bağımsızlığı ve etkinliği, yeni Ermenistan Cumhuriyeti Ceza ve Ceza Muhakemesi Kanunlarının kabul edilmesi, insan hakları savunucularına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik nefret söylemi ve hakaretlerle mücadele ve bu alanda faaliyet gösteren devlet kurumları ve yargı sisteminin işleyişi gibi konulara değindi. Raporda ayrıca hakimlerin seçimi ve atanmasına ilişkin düzenlemeler, mevcut dava kayıt sistemi, mahkemeye başvurmak için devlet ücretlerindeki artış, medya özgürlüğü, çoğulculuk ve gazetecilerin güvenliği ile ilgili konular ile hukukun üstünlüğü ve acil durum bağlamında insan hakları ve COVID-19 hakların teşviki ve korunması gibi konular da yer aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu