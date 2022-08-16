Azerbaycan usulü “barış”

44 gün süren savaşın ardından onlarca ciddi askeri çatışma yaşandı

9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın ardından Azerbaycan tarafı, ateşkes rejimini defalarca ihlal etmiş ve hem Artsakh hem de Ermenistan sınırlarında saldırganlıkta bulunmuştur.

Radar Ermenistan, Kasım 2020’den sonra Azerbaycan’ın ateşkes ihlallerini, tırmanışları ve sonuçlarını sunuyor.

Üçlü deklarasyondan bir ay sonra, 11 Aralık 2020’de Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh’ın Hadrut bölgesindeki Hin Tağer ve Khtsaberd köylerine saldırdı.

Birkaç saat süren çatışma sonucunda Azerbaycan tarafı, Khtsaberd’e yaklaşarak Hin Tağer köyüne girmeyi başardı.

Yeniden alevlenen çatışma sonucunda Ermenistan tarafından 6 kişi yaralandı.

13 Aralık 2020’deki Güvenlik Konseyi toplantısında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Hin Tağer ve Khtsaberd köylerinin Azerbaycan’ın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

12 Mayıs 2021’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan sınırını geçti ve Sünik’teki Sev Lic Gölü’nün bitişiğindeki alanda 3,5 km derinleşerek, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen toprakları dahilindeki Ermeni askerleri esir aldı.

13 Mayıs’ta Azerbaycan kuvvetleri, Geğarkunik’in Kut, Verin Şorja, Norabak yerleşimlerini işgal ederek, yaklaşık 2 km derine girdiler.

Azerbaycan, ayrıca yaklaşık 45 km²’lik bir alanı kaplayan Sotk-Khoznavar bölgesine yerleşti.

Şu ana kadar Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarını terk etmediğini belirtmek gerekir.

14 Temmuz’da Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Yeraskh köyü bitişiğindeki bölgede bir saldırı başlattı ve bunun sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nden bir sözleşmeli asker şehit oldu.

Bu provokasyon 28 Temmuz’da tekrarlandı.

Ağustos 2021’de Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan ve Artsakh’ta bir dizi yerleşimi hedef almasıyla Ermenistan ve Artsakh’ta da sınır gerilimi gözlemlendi.

11 Ağustos 2021’de Mkhitaraşen ve Şoş köylerinin yakınında da benzer bir olay yaşandı ve bu olaylar 16 Ağustos’ta Yeraskh’ta, Sünik’in Sev Lic Gölü yakınında ve Geğarkunik yönünde bulunan köylerin sivil nüfusunu hedef aldı, 17 Ağustos’ta ise benzer bir olay, Sotk bölgesinde kaydedildi.

14 Ekim 2021’de Azerbaycan silahlı kuvvetleri ateşkes rejimini ihlal etmiş, bunun sonucunda Artsakh’ın Norşen köyü yakınlarında, Artsakh Savunma Ordusu’na bağlı 6 asker yaralanmıştır.

Azerbaycan tarafı 15 Ekim’de de Artsakh’ın kuzeydoğu yönünde Savunma Ordusu’na ait sıhhi araca ateş ederek, ateşkesi ihlal etmeye devam etti.

8 Kasım 2021’de Azerbaycan ordusu, Rus barış güçlerinin sorumluluk alanında, Stepanakert-Şuşi karayolu kesimi yakınında, altyapı yenileme çalışmaları amacıyla inşaat çalışmaları yapan sivillere ateş açmış, bunun sonucunda üç kişi yaralanmış, bir kişi hayatını kaybetmiştir.

16 Kasım 2021’da Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Ermenistan sınırının doğu yönünde bir saldırı başlattı ve Ermenistan’ın egemen topraklarını işgal etti.

Azerbaycan tarafının saldırıları can kaybına neden oldu.

10 Aralık’ta da benzer bir provokasyon sonucu bir asker şehit oldu, sekiz asker de yaralandı.

11 Ocak 2022’de Ermenistan Cumhuriyeti’nin doğu sınırı yönünde, Azerbaycan silahlı kuvvetleri topçu ve insansız hava araçları kullanarak ateşkesi büyük ölçüde ihlal etti, bunun sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinden iki asker öldü, iki kişi de yaralandı.

Ateşkes rejimi 7 Mart’ta da ihlal edildi ve Ermenistan’ın sınır bölgesinin batı yönünde yapılan bir saldırı sonucunda, Ermeni tarafından bir asker şehit oldu ve bir asker yaralandı.

24 Mart 2022’de Dağlık Karabağ’ın Parukh köyünün Azerbaycan ordusu tarafından işgal edilmesinden önce, Ermeni yerleşim birimlerinin ve sivil halkın sürekli bombardımanı ve Azerbaycan tarafının hoparlörler aracılığıyla Parukh yakınlarındaki Khramort köyü nüfusuna ülkeyi terk etme tehditleri geldi.

9 ve 10 Mart’ta Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Martuni bölgesinin Khnuşinak ve Karmir Şuka ile Askeran bölgesinin Khramort köylerindeki sivil nüfusu, büyük kalibreli silahlarla hedef aldı.

Artsakh Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Askeran bölgesindeki Paruh köyü ve çevresindeki tepelerin Azerbaycan tarafının kontrolüne geçtiğini, ardından Artsakh’ın doğu sınır bölgesinde ilerlemeye çalıştığınıduyurmuştu.

Düşman, Karagluh tepesi yönünde de ilerlemişti.

3 Ağustos 2022′de Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde 9 Kasım 2020 tarihli üçlü ateşkes açıklamasını bir kez daha ihlal ederek, Artsakh’ın farklı bölgelerinde düzenlediği askeri operasyonlar sonucunda Ermeni tarafı 2 şehit ve 19 yaralı verdi.

Azerbaycan tarafının baskısı sonucu, Artsakh Ermenileri 25 Ağustos’a kadar Berdzor, Ağavno ve Sus yerleşimlerini terk edecektir.

Şu an için mevzii ilerlemeyle ilgili resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu