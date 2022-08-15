Yüz yıllık sorunun gerçek yüzü￼

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Yusuf Düzgören’in kaleme aldığı “Millet-i Sadıka’dan Milli Düşmanlığa Ermeniler” kitabı yüz yıllık bir meseleyi mercek altına alıyor. Kitabını 2015’te Ermeni Tehciri’nin 100. yılında yazan Düzgören, tartışmalı bir konuya dair araştırmalarını sunuyor. Türk-Ermeni ilişkilerinin gerginleşmesinin kaynaklarına inen kitap, dönemin ABD basınından, İngiliz belgelerinden, yazılan mektuplar ve raporlardan yararlanarak hazırlanmış. Kitapta 1800’lü yılların sonlarında başlayan Türk-Ermeni meselesinin temel nedenleri, yaşanan olaylar ve sonuçları da inceleniyor.

https://www.milliyet.com.tr/kultur-sanat/yuz-yillik-sorunun-gercek-yuzu-6807256