Vakıflıköy’de Surp Asdvadzadzin Yortusu

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Yortusu’nda Patrik Sahak Maşalyan Vakıflıköy’deydi. Aynı zamanda köydeki Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin de isim günü vesilesiyle renkli bir ayin düzenlendi.

Patrik Maşalyan yortu öncesinde Mersin, Kırıkhan ve İskenderun’u ziyaret etti, Ermeni toplumunun üyeleri ile biraraya geldi.

Yortu öncesinde Vakıflıköy’e varan Patrik Maşalyan kilise için geleneksel “Tuz Kutsanması” törenini gerçekleştirdi, gece de Ermeni toplumu üyeleri ile biraraya geldi, kazanlarda harise pişirilmesine eşlik etti.

14 Ağustos Pazar günü kilisede ayin icra edildi, ayine Patrik Maşalyan riyaset etti. Patrik Maşalyan ayin sonrasında vaaz verdi ve yortunun öneminden bahsetti. Meryem Ana’nın göğe alınışının kutlandığını hatırlatan Maşalyan “Meryem Ana’nın başkalaşımı, dirilişimizin başlangıcıdır. Bildiğiniz gibi, bir Hıristiyan için ölüm bir yokoluş değil, bir halden diğerine geçiştir. Ve İsa Mesih’in sevdiklerine yok olma fırsatı vermeyeceğine dair bir sözü vardır. Diriliş, uykudan uyanmaktır. Bugün Kilisemiz, Meryem Ana’nın ölümden sonra göğe yükselişini kutluyor” dedi.

Ayin sonrasında üzümler kutsandı ve kilisenin bahçesinde kutsanmış üzümler ve harisalar dağıtıldı.

Tören sonrasında sevgi sofrasına geçildi. Patrik Maşalyan burada konuklarını kabul etti. Konuklar arasında Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da vardı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27385/vakiflikoy-de-surp-asdvadzadzin-yortusu