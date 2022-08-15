Trabzon’da Fetih ve Ayin günü!￼

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Salih Zeki Bilazer

4 bin yıllık köklü tarihi ile Trabzon, bugün iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak.

4 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Trabzon’da bu yıl ilk kez 15 Ağustos tarihinde Trabzon’un fethi kutlanacak. Önceki yıllarda 26 Ekim’de yapılan fetih kutlamaları, Türk Tarih Kurumunun Trabzon’un fetih tarihini 15 Ağustos 1461 tarihi olarak belirlemesinin ardından 15 Ağustos’a alındı. Fethin 561. yıldönümü kapsamında bugün saat 09.00’da Fatih Parkı’nda bulunan Fatih Sultan Mehmet büstüne çelenk sunulacak. Ardından saat 10.00’da Zağnos Vadisi Parkı’nda kutlama yapılacak.

KÜRESEL BİR İBADETE EV SAHİPLİĞİ YAPILIYOR

Trabzon bugün aynı zamanda küresel bir ibadete de ev sahipliği yapacak. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayini yönetecek. İstanbul’dan tarifeli uçakla beraberindeki Ortodoks din adamları ile Trabzon’a gelen Bartholomeos, 9. kez ayin yapacak. Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında bugün saat 13.00’e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

4 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Trabzon’da bu yıl ilk kez 15 Ağustos tarihinde Trabzon’un fethi kutlanacak. Önceki yıllarda 26 Ekim’de yapılan fetih kutlamaları, Türk Tarih Kurumunun Trabzon’un fetih tarihini 15 Ağustos 1461 tarihi olarak belirlemesinin ardından 15 Ağustos’a alındı. Fethin 561. yıldönümü kapsamında Trabzon Valiliği tarafından bugün saat 09.00’da Fatih Parkı’nda bulunan Fatih Sultan Mehmet büstüne çelenk sunulacak. Ardından saat 10.00’da Zağnos Vadisi Parkı’nda kutlama yapılacak.

Trabzon bugün aynı zamanda küresel bir ibadete de ev sahipliği yapacak. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayini yönetecek. İstanbul’dan tarifeli uçakla beraberindeki Ortodoks din adamları ile Trabzon’a gelen Bartholomeos, 9. kez ayin yapacak. 88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından 2015’ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı. Ayin nedeniyle bugün saat 08.00’dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyecek. Sümela’ya ayine geleceklerin dışında saat 13.00’e kadar ziyaretçi alınmayacak. Ayine Patrik Bartholomeos’un yanı sıra Rusya, Yunanistan ve Gürcistan’dan Ortodoks din adamı ve ziyaretçilerin katılması bekleniyor.

YUNANİSTAN’DAKİ ZULÜM SINIRLAMAYA YOL AÇTI

Öte yandan Yunanistan’da ibadethanelere yönelik yapılan çirkin eylemler yüzünden bu yıl ilk kez ayine sınırlama getirildi. Ayine katılım 100 kişi ile sınırlandırıldı. Ayinden önce Müslümanların Yunanistan’da karşı karşıya kaldığı ibadet özgürlüğünü zedeleyici eylemleri yüzünden Sümela Manastırı’ndaki ayinin iptal edilmesi talepleri de gündeme gelmişti.

https://www.61medya.com/trabzonda-fetih-ve-ayin-gunu