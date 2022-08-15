Trabzon Sümela Manastırı’nda Ortodoks ayini başladı!￼

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Salih Zeki Bilazer

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı’nda Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayin başladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen ayini 9. kez yönetiyor.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ ayinini 9. kez Sümela Manastırı’nda gerçekleştiriyor.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından sonra beri ilk ayin 2020 yılında pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, pandemi kuralları kapsamında 2020 yılımdaki ayine katılamazken, 2021 yılında ayini yönetmek üzere geldiği Sümela Manastırı’na taktığı Trabzonspor maskesi ile dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ayin nedeniyle Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Bu yılki ayine Patrik Bartholomeos’un yanı sıra Kadıköy Metropoliti Halkidonos, Rusya, Yunanistan ve Gürcistan’dan gelen Ortodoks din adamı katıldı. Katılımın önceki yıllara göre az olduğu gözlenirken, Patrik Bartholomeos, ayin sonrası katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

https://www.61medya.com/trabzon-sumela-manastirinda-ayin-basladi