Sümela Manastırı’ndaki 9. ayinde dostluk ve sevgi mesajı verildi

Fatih Saygın

TRABZON – Sümela Manastırı’nda Hıristiyan Ortodokslarca yapılan dokuzuncu ayin gerçekleştirildi. Hıristiyan aleminde “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen günde yapılan ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Ayine yurt içinde yaşayan Ortodoksların yanı sıra Yunanistan, Gürcistan ve Rusya’dan çok sayıda Hıristiyan geldi. Bu önemli inanç gününde gerçekleştirilen etkinliğe Trabzon’daki belediye başkanları da katıldı.

Ayine yurt içinde yaşayan Ortodoksların yanı sıra Yunanistan, Gürcistan ve Rusya’dan çok sayıda Hristiyan geldi.

‘15 AĞUSTOS ÖZEL BİR GÜN’

Bugün saat 10.00’da başlayan ve yaklaşık üç saat süren ayin boyunca dualar edildi, ilahiler okundu, mumlar yakıldı. Bazı katılımcıların duygusal anlar yaşandığı görüldü. Ayin dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri, Maçka ilçe merkezinin yanı sıra Sümela Manastırı ve ören yerinde güvenlik tedbirleri aldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin sonunda yaptığı konuşmada, Sümela Manastırı’nda yeniden olmaktan dolayı büyük bir minnettarlık ve mutluluk duyduklarını söyledi. Sümela Manastırı’nda Meryem Ana’yı anmaya geldiklerini kaydeden Bartholomeos, “Meryem Ana’ya duamızı sunmaya, şefaatine sığınmaya yeniden nasip olmak, bizler için tanrının büyük bir lütfudur. 15 Ağustos, Hıristiyan alemi için kutsal olduğu kadar, özel ve mühim de bir gündür. Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü olarak kutlanan bu bayram öncesinde 15 gün boyunca oruç tutar, dua eder ve güçlü bir inanç yolculuğu geçiririz” diye konuştu.

‘TRABZON HALKINI ÇOK SEVDİK’

Sümela Manastırı’nda restorasyonun tamamlanıp tekrar açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Bartholomeos, “Yıllarca bu sarp kayalarda çalışarak Sümela Manastırı’nın ruhuna ve tarihine uygun korunabilmesi için hassasiyet ve emek veren tüm emekçi kardeşlerimize, mühendis, uzman ve işçilere, yerel makamlara ve tabii ki Trabzon halkına şükran ve teşekkürlerimizi ifade ederiz. 2010 yılından beri geldiğimiz Trabzon ve çevre illerin halkını çok sevdik. Candan misafirperverlikleri bizleri her zaman mesut etti” diye konuştu.

“Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen günde yapılan ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

‘ŞAMPİYONLUK BAHTİYAR ETTİ’

Bartholomeos Trabzonspor’la ilgili olarak “Hele bu gelişimizde sportif alanda şampiyonluğu kazanmış bir Trabzon’a gelmek bizleri ziyadesi ile bahtiyar etti. Bu başarının devamını dileriz” dedi.

‘BU TOPRAKLAR ÖRNEK OLSUN’

Balıklı Rum Hastanesi’nde yaşanan yangına değinen Bartholomeos, ortak acılarla bir araya gelindiğini belirterek şunları kaydetti: “Binada herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasının yanı sıra farklı kesimlerden, farklı inançlardan birçok kişinin acımızı paylaşması acılarımızı biraz olsun hafifletti. Yaşlı ve hastalarımızı kurtaran, kendi hayatlarını hiçe sayarak insanlık örneği gösteren komşularımıza, halkımıza ve yöneticilerimize yeniden teşekkürü bir borç biliriz. Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim. Birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım. Bu topraklar örnek olsun, çevre ülkeler ilham alsın. İnsanlığın huzura ve güvende hissetmeye, mutlu olmaya ihtiyacı ve hakkı vardır.”

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