Sümela Manastırı’nda 9. ayin gerçekleştirildi

Maçka’da, Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı’nda düzenlenen 9. ayin tamamlandı.

Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı’nda, Hristiyan aleminde “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen ve Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren ayinde din adamlarınca dualar edildi, ilahiler okundu. Ziyaretçilerin mum yakarak dua ettiği ayinde, bazı katılımcıların duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Ayin dolayısıyla jandarma ve polis ekiplerinin, Maçka ilçe merkezinin yanı sıra Sümela Manastırı ve ören yerinde güvenlik tedbirleri aldığı gözlendi. Ayin sırasında sağlık görevlileri ve AFAD ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için manastırda hazır bekletildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayin sonunda yaptığı konuşmada, Sümela Manastırı’nda yeniden olmaktan dolayı büyük bir minnettarlık ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Zorlu iklim koşullarına rağmen Sümela Manastırı’nın asırlardır dimdik ayakta duyduğunu ifade eden Bartholomeos, “Sümela Manastırı’nda Meryem Ana’yı anmaya, duamızı sunmaya, şefaatine sığınmaya yeniden nasip olmak, bizler için tanrının büyük bir lütfudur. 15 Ağustos, Hristiyan alemi için kutsal olduğu kadar özel ve mühim de bir gündür. Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü olarak kutlanan bu bayram öncesinde 15 gün boyunca oruç tutar, dua eder ve güçlü bir inanç yolculuğu içinde bir dönemi geçiririz.” diye konuştu.

Bartholomeos, Sümela Manastırı’nda bulunmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:

“Yıllarca bu sarp kayalarda çalışarak Sümela Manastırı’nın ruhuna ve tarihine uygun korunabilmesi için hassasiyet ve emek veren tüm emekçi kardeşlerimize, mühendis, uzman ve işçilere, yerel makamlara ve tabii ki Trabzon halkına şükran ve teşekkürlerimizi ifade ederiz. Bu etkinlik vesilesiyle 2010 yılından beri geldiğimiz Trabzon ve çevre illerin halkını çok sevdik. Candan misafirperverlikleri bizleri her zaman mesut etti. Hele bu gelişimizde sportif alanda şampiyonluğu kazanmış bir Trabzon’a gelmek bizleri ziyadesi ile bahtiyar etti. Bu başarının devamını dileriz.”

“BU TOPRAKLAR ÖRNEK OLSUN, ÇEVRE ÜLKELER İLHAM ALSIN”

Balıklı Rum Hastanesi Yaşlılar Yurdu’nda yaşanan yangına değinen Bartholomeos, ortak acılarla bir araya gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Binada herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasının yanı sıra farklı kesimlerden farklı inançlardan birçok kişinin acımızı paylaşması acılarımızı biraz olsun hafifletti. Yaşlı ve hastalarımızı kurtaran, kendi hayatlarını hiçe sayarak insanlık örneği gösteren komşularımıza, halkımıza ve yöneticilerimize yeniden teşekkürü bir borç biliriz. Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim. Birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım. Bu topraklar örnek olsun, çevre ülkeler ilham alsın. İnsanlığın huzura ve güvende hissetmeye ihtiyacı ve mutlu olmaya hakkı vardır.”

Sabah Gazetesi