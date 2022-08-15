“Sensor” uluslararası müzik festivali

“Sensor” uluslararası müzik festivali Ermenistan’da gerçekleşecek

“Sensor” uluslararası müzik ve çağdaş sanat festivali 10-12 Eylül tarihleri ​​arasında Ermenistan’da, Orgov’daki Paris Heruni Gözlemevi bölgesinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin dört müzikal sahnesinde Avusturya, Ermenistan, Belçika, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, İsrail, İtalya, Hollanda, Rusya, Romanya, ABD, Tayvan, Fransa, İsveç ve Japonya’dan 80’den fazla sanatçı ağırlanacak.

Gözlemevinin ana nesnesi, etkinliğin simgesi olan 54 metrelik radyo-optik teleskop ve lazer medya kurulum platformu iken, festivalin müzik sahneleri teleskopun bitişiğindeki alanlarda yer alıyor.

Sensor’un sanat programında Avusturyalı sanatçı Peter Cutin, İtalyan sanatçı Francesco Tosini ve Avustralyalı sanatçı Tony Buck tarafından, festival izleyicileri için benzersiz enstalasyonlar hazırlanmaktadır.

Festivalin sanat galerisinin oluşturulmasında Artem Stefanov, Vtol, Borogaz, Oleg Glushkov gibi sanatçılar eserlerini sergileyecek.

Festival ekibi tüm dünyada (New York, Berlin, Barselona, ​​​​Moskova) büyük kültürel etkinlikler düzenleme konusunda deneyime sahiptir.

Üç günlük “Sensor” festivalinde, konukların kendi çadırlarını kurabilecekleri veya bir çadırı kiralayabilecekleri kamp yeri düzenlenmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu