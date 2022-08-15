Rubinyan-Kılıç temasları

Türk gazetesi, Rubinyan-Kılıç temasları hakkında bilgiler verdi

Hürriyet gazetesi, Ermenistan-Türkiye ilişkileri sürecinin özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç’ın temasları hakkında bazı bilgiler verdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın isimsiz bir kaynağına atıfta bulunan gazete, tarafların bir kez Moskova’da ve 3 kez Viyana’da bir araya geldikleri ve 500’den fazla telefon görüşmesi yaptıklarını kaydetti.

“Edinilen bilgilere göre, iki ülkenin ulaştırma, ticaret ve dışişleri bakanlıkları yetkilileri, normalleşme süreci çerçevesinde atılan adımların teknik yönlerini görüşecek.

Özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan’ın Temmuz ayında Viyana’da yaptığı görüşmenin ardından, iki ülke arasında direkt hava kargo taşımacılığı ve sınırların üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bu çerçevede teknik heyetler tarafından atılacak adımların görüşülmesi ve bir yol haritasının çıkarılması planlanmaktadır.

Eylül ayında yapılacak olan bir sonraki toplantının yeri henüz belirlenmedi”,- denilmektedir yazıda.

Ermenistan Kamu Radyosu