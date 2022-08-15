Putin’den taziye telgrafı

Vladimir Putin, “Surmalu” patlamasıyla ilgili olarak Nikol Paşinyan’a taziye telgrafı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Surmalu” alışveriş merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a taziye telgrafı gönderdi.

Vladimir Putin’in, Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanan telgrafında şöyle belirtilmektedir:

“Saygıdeğer Nikol Vova, Erivan’ın alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenler için en derin taziyelerimi iletiyorum.

Lütfen kurbanların ailelerine en derin taziyelerimi ve desteğimi, ayrıca tüm yaralılara acil şifalar dileklerimi iletin.

Saygılarımla, Vladimir Putin.”

Ermenistan Kamu Radyosu