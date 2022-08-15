Mirasın korunması

“Sürdürülebilir bir gelecek için mirasın korunması”

Ermeni matbaacılığının 510. yıldönümüne adanmış konferans

Ermenistan Milli Kütüphanesi, Ermenistan Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle, Ermeni matbaacılığının 510. yıldönümüne adanan, “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Mirasın Korunması” başlıklı uluslararası bir konferans düzenleyecek.

Konferans, dünyanın farklı ülkelerinden, alanın önde gelen ve genç uzmanlarını bir araya getirmeyi, uluslararası kütüphane deneyimlerinin değişimi, güncel konuların görüşülmesi, yeniliklerin sunulması ve kabul görmüş uluslararası uygulama deneyiminin paylaşıldığı bir platform haline gelmeyi amaçlıyor.

Konferans çerçevesinde kütüphane, Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, Lübnan Cumhuriyeti, Kuveyt, İspanya Krallığı, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti gibi ülkelerden gelen yaklaşık 150 katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Ana konuşmacılarının “Internet Archive” kurucusu Brewster Kale ile Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Başkanı Barbara Lizon olan konferansın üçüncü gününde, Ermenistan’ın asırlık tarihi ve kültürel mirasıyla katılımcıları tanıştırmak için bir kültürel program planlanıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu