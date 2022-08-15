Garo Paylan’dan Ermenistan halkına taziye mesajı

HDP Ermeni Milletvekili Garo Paylan Ermenistan başkenti Yerevan’da meydana gelen şiddetli patlama ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Paylan’ın Twitter’da yayınladığı mesajda “Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da bir alışveriş bölgesinde meydana gelen patlamada son verilere göre 6 kişi öldü, 16 kişiden haber alınamıyor, çok sayıda yaralı var. Ermenistan halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verildi.

Son verilere göre, 14 Ağustos’ta Yerevan’daki Surmalu alışveriş bölgesinde meydana gelen şiddetli patlama sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 60’tan fazla kişi yaralandı. 18 kişiden haber alınamıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/15/Garo-Paylan’dan-Ermenistan/235637