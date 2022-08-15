“Fresco” festivali

uluslararası modern sanat ve manevi film festivali “Fresco” başlıyor

“Çocuklara Özel Yaratıcılık Merkezi” SNOC, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle 18-28 Ağustos 2022 tarihlerinde 9. uluslararası modern sanat ve manevi filmler festivali “Fresco”yu düzenleyecek.

“Fresco” festivali, Ermenistan’ı modern bağlantıların kavşağı yapan kültürel diyalog için bir fırsattır.

Bu yıl festival, farklı ülkelerden sanatçıları, film yapımcılarını ve diğer aydınları bir araya getirecek.

Festivalin amaçlarından biri de bölgesel kültürel yaşamı harekete geçirmektir.

Festival kapsamında yaklaşık 40 uluslararası film gösterilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu