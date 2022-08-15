Filistinli New York Times çalışanı: ´´İsrailliler yakılıp öldürülmeli´´

New York Times cuma günü, sosyal medyada Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunan Gazze Şeridi´ndeki Filistinli bir serbest çalışanıyla ilişkisini kestiğini açıkladı.

Fady Hanona adındaki çalışan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, ‘‘Bir Yahudi, İsrailli ya da Siyonist birini kabul etmiyorum. Çocuklar, yaşlılar, askerler… Onların Hitler’in yaptığı gibi yakılıp öldürülmesinden yanayım’’ dedi.

Gönderi, İsrail yanlısı medya izleme grubu olan Honest Reporting tarafından ortaya çıkarıldı ve yayınlandı.

Times’ın bir sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ‘‘New York Times söz konusu muhabirle yalnızca son haftalarda çalışmıştı. İşine son verildi’’ dedi.

Honest Reporting’e göre Hanona geçmişte BBC, The Guardian ve VICE News’da da çalışmıştı.

https://www.salom.com.tr/haber/122958/filistinli-new-york-times-calisani-israilliler-yakilip-oldurulmeli