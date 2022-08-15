Fatih Kaymakamlığı’ndan ‘ekümeniklik’ açıklaması: Hukuki gerçeklerle bağdaşmıyor

Fatih Kaymakamlığı, Fener Rum Patrikhanesi’nin ‘ekümeniklik’ iddiasının hukuki gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos, Sümela Manastırı’nda yarın dokuzuncusu düzenlenecek ayini yönetmek için Trabzon’a geldi. Trabzon Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan Bartholomeos’a arkasında “Ekümenik Patrik Bartholomeos” yazan Trabzonspor forması ile bordo-mavi atkı ve çiçek hediye edildi.

Fatih Kaymakamlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Patrikhanenin ekümenik olduğu iddiasının, yasal bir dayanağı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Valiliğinin 6 Aralık 1923 tarih ve 1092 sayılı yazılarından da anlaşılacağı üzere Patrikhanede dini ve ruhani seçimlere katılacak ve seçilecek kişilerin Türk vatandaşı olmaları ve seçim sırasında Türkiye’de görevli bulunmaları gerekmektedir. Bu husus da Patrikhanenin ekümenik sıfatının bulunmadığının açık bir göstergesidir.’ şeklinde vurgulanmıştır. Sonuç olarak; Lozan Anlaşması tutanakları ile yargı kararlarında Fatih Kaymakamlığına bağlı dini bir kuruluş olarak kabul edilen Fener Rum Patrikhanesinin ‘ekümeniklik’ iddiası hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır.”

EKÜMENİKLİK NEDİR?

Ekümeniklik, daha büyük bir dini birliği ya da dinlerarası işbirliğini sağlama amacını güden girişimleri ifade ediyor.

BirGün Gazetesi