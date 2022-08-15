Ermenistan’la sınır kapısını da açmalıyız￼

MUSA ALİOĞLU

1990’lı yıllarda diplomatik bağlarını kesen ve 1993’te de sınırlarını kapatan Türkiye ile Ermenistan arasındaki resmi ilişkiler, 2008’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün maç ziyaretiyle biraz ilerleme gösterdiyse de ardından ilişkiler tekrar eskiye döndü.

Azerbaycan’ın Karabağ’ı geri almasıyla 14 yıl sonra 2021’de başlayan normalleşme süreci kapsamında özel temsilciler vasıtasıyla yürütülen görüşmelerden sonra 14 Ocak 2021’de Moskova’da yapılan toplantıda ilk olarak uçak seferlerinin başlatılması kararı alınmıştı. Daha önce Fly Air ve Atlasjet tarafından yapılan ve sonra kesintiye uğrayan uçak seferleri için bir engel yoktu. İşte bu nedenle Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi, Ermenistan’ın Başkenti Erivan’a uçmak için başvuruda bulunan Pegasus Hava Yolları’na haf­tada üç uçuş izni verdi. Türkiye’ye uçmak isteyen Ermenistan tarafının (Moldovya orijinli) Fly One Armenia adlı şirketine de Türk sivil havacılık otoritesi SHGM, haftada üç uçuş hakkı tanıdı. Mutabakata göre ilk uçuşlar, 2 Şubat 2022 tarihinde karşılıklı olarak yapılacaktı. Erivan’daki Zvartnots Havali­manı’ndan kalkacak olan Fly One Armenia uçağı saat 19.50’de İstanbul Havalimanı’na inecek, aynı gün Pegasus uçağı da 23.35’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkıp Eri­van Havalimanı’na inecekti. Öyle de oldu.

Fly One’ın Erivan-İstanbul seferini yapan uçağı 2 Şubat günü saat 19.50’de 64 yolcu­suyla İstanbul Havalimanı’na indi ve çiçeklerle karşılandı. Şirketin Yönetim Kurulu Baş­kanı Aram Ananyan, “Şehir­leri ve insanları tekrar birbirine bağlıyoruz. Herkesi memnuniyetle ve sevgiyle Ermenistan’a davet ediyo­rum” diyordu.

Aynı gün İstanbul’dan kalkan Pegasus Hava Yolları’na ait uçak da Erivan’da sıcak bir şekilde karşılanıyordu. Türk Hava Yolları’nın Ermenistan ile ilişkilerin tam normalleşmesinden sonra uçuş yapması belki gündeme gelebilir. Bir de yolcu potansiyelinin henüz yeterli sayıya ulaşmamış olması da bir neden olabilir.

İstanbul -Erivan arası uçuş süresinin 2 saat olduğu bu uçuşlarda 2019 yılında iki ülke arasında tam 61 bin 431 yolcu taşınırken, Pegasus 2 Şubat’tan bugüne kadar ancak 27 bin yolcu taşıyabilmiş. Pegasus Havayolları İstanbul’dan haftada üç, Antalya’dan da haftada 4 gün Erivan’a sefer yapı­yor. Bilet fiyatları İstanbul Sabiha Gökçen -Erivan 119,99 USD, Erivan- İstanbul Sabiha Gökçen 134,99 EUR olarak be­lirlenmiş. Fly One Armenia Havayolları da Erivan çıkışlı İstan­bul Havalimanı varışlı uçak seferleri de kesintisiz olarak devam ediyor. Gelen bilgilere göre, Fly One Armenia uçak­ları Şubat-Temmuz 2022 arasında 9 Bin 309 yolcu getirmiş, aynı süre içinde de 7 Bin 737 yolcu götürmüş.

Yolcu sayılarının düşük olmasının en büyük nedeni Erme­nistan’ın nüfusunun 3 milyon kadar olmasıdır. Bunun yanı sıra en büyük etken, iki halk arasında yüz yılı aşkın süredir devam eden soğukluktur.

Adına ne dersek diyelim, 1915 yılında yaşanan acı olaylar her iki milletin de üzülerek hatırladığı tarihi bir gerçektir. İki ülke halkları arasındaki ilişkilerin gelişmesi, insanların bir­birini tanıması ile mümkündür. Ermenistan’dan buraya çalış­mak için, iş seyahati için gelenlerin yanı sıra az da olsa gezmeye gelenlerin varlığını görmek doğrusu iyi bir ge­lişme. Tabii bunu söylerken, Türk halkının da gezip görmek için Ermenistan’a gitmesi arzu edilen bir durumdur. İki ül­kede de bu gelişmelerden memnun olmayanlar tabii ki var­dır. Siyasetçilerin masada imzalayacağı mutabakatlardan daha çok halkın birbirine yakınlık göstermesi önem arz eder. Nasıl ki ülkemize tatil ve ticari amaçlarla gelenler varsa, biz­den de oraya aynı amaçlarla gidenler vardır. Şimdi bunlara turistik amaçla gidenlerin eklenmesini gör­mek iyi bir gelişme olur.

Tarihi, sanatı, kültürü, doğal güzellikleri ve mutfağıyla ilgi çeken Ermenistan’nın turizmciler için de çok iyi bir destinas­yon olacağı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜR­SAB) bu ülkedeki turizm birliğiyle temas kurması da yerinde olur. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliş­tirme Ajansı’nın (TGA) Ermeni kültür mirasına ait eserleri de tanıtarak bu amaca hizmet etmelidir.

Ermenistan’dan bize turist gelmesi için havayolu ulaşımı­nın yanı sıra, kara yolu seçeceğini de göz ardı etmemeliyiz. İlk anda üçüncü ülke vatandaşlarına açılacak olan Akyaka kara sınır kapısının (1993’te kapanmış) Türk ve Ermeni vatan­daşlarına açılması da gündeme getirilmelidir. Daha ekono­mik olan karayoluyla, Ermeni medeniyeti için çok önemli olan Ani Harabeleri ile Van ve çevresine binlerce kişi ziyaretçi olarak gelebilir. Bunun yanı sıra dünyanın geçiş noktası olan İstanbul Havalimanı veya Sabiha Gökçen Havalimanı, Avru­pa’da, Amerika’da ve diğer ülkelerde yaşayan Ermeni dias­porası mensuplarının kendi anavatanlarını ziyaret ederken tercih edecekleri geçiş güzergahı olabilir. Hani derler ya “Devletlerin ebedi ve ezeli dost ve düşmanları yoktur, çıkar­ları vardır.” Meseleye insani açıdan bakmanın yanı sıra, eko­nomik açıdan da bakabiliriz.

Mutlu yarınlar Türkiyem.

https://www.ekohaber.com.tr/ermenistanla-sinir-kapisini-da-acmaliyiz-makale,81307.html