Ermenistan’daki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı yükseliyor (Foto)

Yerevan’daki Surmalu alışveriş bölgesinde bir patlama meydana geldi. Son verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 60’tan fazla kişi yaralandı. 18 kişiden haber alınamıyor.

Yerevan’daki Surmalu alışveriş pazarında öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Patlamanın bir havai fişek deposunda meydana geldiği belirtiliyor. Üç katlı depo tamamen çöktü.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildi.

Son belirlemelere göre yaralılar arasında üç de çocuk bulunuyor. Hastanelerde hayati tehlike taşıyan yaralı bulunmadığı açıklandı. 18 kişiden ise haber alınamıyor.

Hayatını kaybedenlerden 5 kişinin kimliği belirlendi.

Depoya kısa süre önce ceza kesildiği ve eksiklerini tamamlaması talimatı verildiği öğrenildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/15/Ermenistan-patlama/235613