Ermenistan’a para akışı

Rusya’dan Ermenistan’a para akışı, tüm rekorları kırdı

Mayıs 2022’de Rusya’dan Ermenistan’a yapılan para transferlerinin hacmi 266 milyon doları buldu.

Nisan ayından bu yana aylık transfer hacimleri katlandı.

Bunun sebeplerden biri, son iki yıldaki koronavirüs kısıtlamalarından sonra, Rus pazarının Ermeni işçi göçmenler için tamamen açılması olmakla birlikte, asıl sebep, on binlerce Rus’un, orta vadeli veya uzun vadeli ikamet için Ermenistan’a akın etmesidir.

Bu dönemden sonra Ermenistan’a yapılan havale hacmi, ayda 100 milyon dolar olarak hesaplanmaya başlandı.

2019 yılının Mayıs ayında dahi, Rusya’dan yapılan transferlerin girişinin, yaklaşık 72 milyon dolar olduğunu belirtelim.

Haziran ayında Rusya’dan gelen döviz girişi Ermenistan standartlarına göre inanılmaz 452 milyon dolara ulaştı.

Ermenistan Kamu Radyosu