Erivan’daki patlama: Ölü sayısı 6’ya yükseldi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da dün havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlamada ölü sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, dün Surmalu bölgesindeki pazar yerinde yaşanan patlamada 6 kişinin öldüğünü, 60’tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

18 KİŞİ KAYIP

Bakanlık 18 kişinin kayıp olduğunu, hayatını kaybeden 6 kişiden 1’inin de kimliğinin henüz belirlenemediğini aktardı.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin, olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Surmalu pazar yerinde yaşanan şiddetli patlamanın ardından yangın çıkmış, enkaz altında kalanlar olduğu bildirilmişti.

Pazar yeri Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.

Diğer yandan patlamaya neyin yol açtığınaa ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak Ermenistanlı yetkililer patlamaya bir saldırının yol açtığı ihtimali üzerinde durmuyor.

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