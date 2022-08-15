Erdoğan’ın müjdesini verdiği cemevlerinin hangi illerde açılacağı belli oldu￼

Ferhat Erdemir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni cem evlerinin Anadolu’nun hangi illerinde açılacağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği cemevlerinin hangi illerde açılacağı belli oldu. Yeni 8 cemevi, Anadolu’nun çeşitli illerinde açılacak. Yeni cemevlerinin açılacağı iller arasında başkent Ankara da yer alacak. Diğer iller ise Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri, Elazığ ve Erzurum olarak belirlendi.

8 İLE YENİ CEM EVİ

Bu kapsamda Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri’de yeni cemevlerinin temeli atılacak. Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara’nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi’ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak.

“Milli Birlik ve Beraberlik” başlıklı çalışma kapsamında 58 ildeki 1.586 cemevi ziyaret edildi. Kapılar çalınarak, sorunlar dinlendi, talepler toplandı. Başta valilikler olmak üzere cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçları ilgili kurumlara iletildi.

Ayrıca görüşmelerde gündeme gelen köylerin su sorunlarının giderilmesi ve yeni yol yapılması talepleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Toplanan 8 bin 740 talepten bugüne kadar 58 ilde 5 bin 600’ü yerine getirildi, diğer talepler için de çalışmalar devam ediyor.

Cemevlerinin binanın yanı sıra 3 bin 40 tefrişat, 2 bin 770 bakım ve onarım, 99 kütüphane ve kitap, 365 morg, aşevi ve misafirhane, 630 elektrik, su, tahsis, imar gibi diğer talepleri de büyük oranda karşılandı.

https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/yeni-cemevlerinin-acilacagi-iller-2842788