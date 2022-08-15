Bursa’nın merkezindeki bu kilise mahkemelik!

Olay Yazarı Yaman Kaya, Yıldırım Setbaşı’ndaki tarihî Ermeni kilisesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri bugünkü köşesinde paylaştı…

Kaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Tahminlere göre 19. yüzyılda yapıldı.

Yıldırım Setbaşı’ndaki tarihî Ermeni kilisesi cumhuriyet döneminde özel mülk olarak tescil edildikten sonra önce dokuma fabrikası daha sonra da tütün deposu olarak kullanıldı.

Uzun süredir de atıl vaziyette kaldı.

Maalesef bugüne kadar sayısız defineci saldırısına uğradı.

Temeli metrelerce kazıldı.

Yapıda ağır tahribata yol açıldı.

Yıkılma tehlikesi ortaya çıktı.

Haberlere de konu olan kilise şimdiki mirasçıları tarafından satışa çıkarıldıktan sonra belediye tarafından yapıyla ilgili kamulaştırma kararıalındı.

Ancak kilisenin sahibi aile 1,5 milyon liralık kamulaştırma bedelini kabul etmeyince konu yargıya taşındı.

Geçmişteki uygulamalar ayrı bir tartışma hususu…

Biz bugüne odaklanırsak Bursa’da restore edilerek korunması gereken çok sayıda yapının kaderine terk edildiğine tanıklık ediyoruz.

Tarihî kiliseyle ilgili kamulaştırma kararının belediye hizmet alanı kullanımı şeklinde alındığını belirtelim.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından eski eser şerhi ile tescili yapılan söz konusu yapıya Bursa’nın turizm hedefleri doğrultusunda fonksiyon kazandırılması kentin menfaatine olacaktır düşüncesindeyiz.

https://www.olay.com.tr/bursanin-merkezindeki-bu-kilise-mahkemelik-1022837