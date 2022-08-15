Bartholomeos, Sümela’dan mesaj verdi: Dayanışma kültürünü koruyalım

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere vadisindeki Sümela Manastırı’nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos, yönettiği “Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü”nde ayininde önemli mesajlar verdi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR

İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010’da yapıldığı Sümela Manastırı’nda, 2015’ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş ve restorasyon sonrası ayinler tekrar 2019 yılında başlamıştı. Sümela Manastırında bu yıl da 9. ayin gerçekleştirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul’dan yaklaşık 300 kişilik Ortodoks din adamı ve ziyaretçi katıldı.

“BU TOPRAKLAR ÖRNEK OLSUN”

Bartholomeos, “Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım. Bu topraklar örnek olsun. Çevre ülkeler ilham alsın” diyerek mesaj verdi.

“TRABZON HALKINA MİNNETARIZ”

Ayin sonrası konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Yüce Rabbimizin inayetiyle Validemiz Meryem Anamızın huzurunda olmaktan büyük bir minnet ve guru duymaktayız. Maneviyatı bu yüksek günde bu mekanda bulunmamızı sağlayan devlet yöneticilerimize, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a şükranlarımızı sunarız. Yıllarca bu sarp kayalarda çalışarak Sümela Manastırının ruhuna ve tarihine uygun korunabilmesi için hassasiyet ve veren tüm emekçi kardeşlerimize ve tabiki Trabzon halkına şükran ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Trabzon ve çevre illeri halkını çok sevdik. Misafirperverlikleri bizler her zaman memnun etti. Hele bu gelişimizde sportif alanda şampiyonluğu kazanmış bir Trabzon’a gelmek bizleri ziyadesiyle bahtiyar etti. Bu başarının devamını dileriz” dedi.

Sabah Gazetesi