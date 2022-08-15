Antakya Ortodoks Kilisesi’ne Baş Diyakon Ataması￼￼

Bir süredir, Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nde Diyakonluk görevi yapan Pavlus Orduluoğlu, Antakya Kürsüsü’nün Baş Diyokonu olarak onurlandırıldı. Orduluoğlu’nun Baş Diyakonluk töreni, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna’nın önderliğinde Merkezi Şam’da bulunan Patrikhane’de gerçekleştirildi.

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikhanesi’ndeki Baş Diyakonluk Atamasının, Meryem Ana’nın Ebedi Hayata İntikalinin anıldığı özel günde yapılması ise törene ayrı bir maneviyat kattı.

Konuyla ilgili olarak, Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesinden yapılan açıklamada; “Meryem Ana’nın Ebedi Hayata İntikalini andığımız bugünde; Merkezi Şam’da bulunan Patrikhanemizin Kilisesinde yapılan Bayram ayininde, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Rum Ortodoks Patriğimiz 10. Yuhanna’nın eli aracılığı ile Kilisemizin Diyakonu Pavlus Orduluoğlu, Antakya Kürsüsü’nün Baş Diyokonu olarak onurlandırılmıştır. Axios, Axios, Axios!”ifadelerine yer verildi. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/antakya-ortodoks-kilisesine-bas-diyakon-atamasi/