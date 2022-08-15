AKP’li belediye 97 yıllık tütün fabrikası ve arazisini satıyor: Resmi Gazete’ye ilan verildi

AKP’li Bitlis Belediyesi, Bitlis sigarasının üretildiği ve Bitlis’in tek fabrikası olan sigara fabrikası ve arazisini satışa çıkardı. 1925’te atölye olarak üretime başlayan daha sonra fabrikaya dönüşen tesis ve arazisi yaklaşık 26.7 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılacak.

Bitlis Belediyesi Resmî Gazete’ye verdiği ilanla, TEKEL Bitlis Sigara Fabrikası ve arazisini satışa çıkardı. Üretimi 2010 yılında durdurulan, eski binaların halen durduğu sigara fabrikasının arazisi yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğündeydi. Temmuz ayında fabrikaya ait arazinin bin 84 metrekarelik kısmı ayrılarak başka bir parsel oluşturulmuştu. Belediyenin yaptığı son plan değişikliği ile fabrikanın bulunduğu arsa “eğitim tesis alanı” olarak tanımlandı. Satışa konu fabrika arazisi 18 bin 818 metrekare. Belediye, Bitlis için çok şey ifade eden sigara fabrikasını 26 Ağustos 2022 tarihinde düzenleyeceği ihale ile satacak.

20 Aralık 2007 tarihinde, fabrikanın özelleştirilerek kapatılmak istenmesini protesto eden işçileri, eylemin Kurban Bayramı’nın birinci günü yapılması nedeniyle “Kara Bayram” yazılı pankart açmışlardı. Fabrika arazisi, tarihi Ermeni Kilisesi’ni üç taraftan çevrelemiş durumda.

https://www.a3haber.com/2022/08/15/akpli-belediye-97-yillik-tutun-fabrikasi-ve-arazisini-satiyor-resmi-gazeteye-ilan-verildi/