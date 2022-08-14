Türkiye’nin son Ermeni Köyü’nde ‘Üzüm Bayramı’

Türkiye’nin son Ermeni Köyü’nde düzenlenen Meryem Ana Yortusu ve ‘Üzüm Bayramı’ kutlamalarında +Gerçek kameraları da vardı…

Bugün Ortodoks Hristiyanlar için yılın en kutsal günlerinden biri…

Her yıl Ağustos ayının ikinci pazar günü Meryem Ana’nın göğe yükselişi kutlanıyor. Bu, aynı zamanda Üzüm Bayramı’nın da tarihi. / Fotoğraflar: Seda Taşkın

Hatay Samandağ’daki, Türkiye’nin son Ermeni Köyü olan Vakıflı’da bu yıl yapılan Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı +Gerçek kameralarına yansıdı.

Ermeniler için üzümün yeri çok ayrı, dolayısı ile şarabın da öyle. Ermenilerin Pagan dönemlerinden gelen alışkanlıkların ve yaşanmışlıkları bu kültürün oluşmasındaki en büyük etkenlerden. Bereketi simgeleyen üzüm kutsama törenleri, Hristiyanlık döneminde şekil değiştirerek Asdvadzadzin/Meryem Ana gününe bağlanmış ve bir kilise yortusuna dönüşmüş.

Üzümlerin kutsanması önemli bir gelenek Ermenilerde. Türkiye Ermeni toplumunun ezici bir çoğunluğu da dinen bir yaptırımı olmasa da genelde üzümleri kutsandıktan sonra yemeyi tercih ediyor.

Vakıflı Köyü’nde düzenlenen bu yılki ayini Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti.

Önce kilise içinde ilahiler okundu ….

Adak mumları yakıldı …

Bağ bozumunu yapan çiftçiler, ayin sonunda üzümlerini kilise bahçesine getirdi.

Yılın bereketli geçmesi için dualar edildi.

Hatay’da her inancın ortak yemeği; etle buğdayın dövülmesiyle yapılan Hırisi (keşkek) kazanları kaynatıldı.

Patrik Sahak Maşalyan’ın da bizzat karıştırdığı kazanların başında da dualar edildi. Daha sonra hazırlanan yemekler, ayine katılanlara dağıtıldı.

Kutlamalara katılanlar arasında Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da vardı. +Gerçek konuşan Eryılmaz, “Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan ilçemize bağlı Vakıflı Mahallemizde, ‘Meryem Ana Yortusu’ bayramı kapsamında düzenlenen ayine katıldık ve Ermeni vatandaşlarımızla bayramlaştık. Bu özelliğiyle ilçemiz Türkiye’nin örnek ilçesi konumundadır. Ortak paydada buluşunca daha güzel oluyor. Dolasıyla bu güzel günde katılan bütün vatandaşlarımıza, bütün Hristiyan bayramını kutluyor ve ülkemize barış getirmesini umut ediyorum” dedi.

Ayine katılan HDP Hatay milletvekili Tülay Hatimoğulları da, “Türkiye’nin tek Ermeni Köyü olan Vakıflı Köyü’nde halkımızla kilisede bir aradayız. Ermeni cemaati için oldukça önemli bir bayram kutlanıyor. Ben buradan bir kez daha Ermeni cemaatinin bayramını kutluyorum. Bugün bu bahçede bütün farklı halklardan ve inançlardan insanların bir arada olduğu, bayram kutlamasının birikte gerçekleştirdiği bir anı yaşıyoruz. Çok renkli bir katılım var. Bu da bizim arzu ettiğimiz, özellikle bölgememizde devam eden savaşlara karşı bizler bu modeli önerdik. Burada çok güzel bir barış ve kardeşlik dokusu var. Bu dokunun bütün Türkiye’ye model olmasını diliyoruz” dedi.

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