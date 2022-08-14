Son dakika… Ermenistan’ın başkenti Erivan’da patlama: 2 ölü 60 yaralı!

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda Patlama meydana geldi.

Ermenistan Acil Servis Bakanlığı patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin ise yaralandığını belirtti. Yararlananlar arasında durumu kritik olanların olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Erivan’ın dışındaki başka şehirlerden de 11 ayrı kurtarma biriminin patlama bölgesinde çalıştığını aktararak, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve bölgedeki tüm sivillerin tahliye edildiğini açıkladı.

Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan enkaz altında mahsur kalan kişilerin sayılarının bilinmediğini bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

PATLAYICILARIN OLDUĞU BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI



Bakanlık, Erivan’daki diğer havai fişek depoları için de harekete geçti. Alışveriş merkezine yakın noktalardaki depolardaki patlayıcılar güvenli alanlara taşınırken, metro istasyonlarındaki yeraltı dükkanlarının bulunduğu noktalarda da çok sayıda patlayıcı deposu olduğu ve buralarda da tahliye çalışmaları başlatıldığı duyuruldu. Güvenlik nedeniyle Ermenistan polisinin devlet kurumları, askeri alanlar ve kritik noktalarda güvenlik önlemlerini arttırdı.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, Ermenistan Başsavcılığı, patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ermenistan hükümeti ise, bölgedeki durumla ilgili acil toplantı yapma kararı aldı.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-ermenistanin-baskentinde-patlama-1-olu-20-yarali-42118532