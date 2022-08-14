Markar Esayan kimdir? Markar Esayan kitapları ve sözleri

Ermeni asıllı Türk vatandaşı yazar ve gazeteci Markar Esayan hayatı araştırılıyor. Peki Markar Esayan kimdir? Markar Esayan aslen nerelidir? Markar Esayan ne zaman, nerede doğdu? Markar Esayan hayatta mı? İşte Markar Esayan hayatı… Markar Esayan yaşıyor mu? Markar Esayan ne zaman, nerede öldü?

Ermeni asıllı Türk vatandaşı yazar ve gazeteci Markar Esayan edebi kişiliği, hayat hikayesi ve eserleri merak ediliyor. Kitap severler arama motorlarında Markar Esayan hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Markar Esayan hayatını, kitaplarını, sözlerini ve alıntılarını sizler için hazırladık. İşte Markar Esayan hayatı, eserleri, sözleri ve alıntıları…

Doğum Tarihi: 1969

Doğum Yeri: İstanbul

Ölüm Tarihi: 16 Ekim 2020

Ölüm Yeri:

Markar Esayan kimdir?

İlköğretimi Bomonti Mıhitaryan Ermeni Katolik İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi’nde bitirdi. 1995 yılında İşletme lisans eğitimini bitirdi. 1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos Gazetesi’nde 2001 yılından beri “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. Yazarın ilk romanı, “Şimdinin Dar Odası”, 2004 yılında İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü’nü aldı ve 2005 yılında ise okuyucuya ulaştı. İkinci romanı “Karşılaşma” ise Ekim 2007’de okuyucularıyla buluştu. Markar Esayan şu an Taraf gazetesi yayın koordinatörlüğü ve aynı gazetede köşe yazarlığı görevinde bulunan Esayan, Taraf gazetesine geçiçi genel yayın yönetmenliğini de yaptı. Kısa süre önce, Yeni Şafak gazetesinde yazmıştır. 16 Ekim 2020’de vefat etmiştir.

Markar Esayan Kitapları – Eserleri

Jerusalem

İyi Şeyler

Karşılaşma

Markar Esayan Alıntıları – Sözleri



“Kendimi bir paket gibi hissediyordum. Birileri teslim ediyor, birileri de teslim alıyordu. Bana sanki cansızmışım gibi davranıyorlardı. Bir çocuğa asla cansızmış gibi davranılmamalı…” (Jerusalem)

“İnsan, bulunmak istediği için kaybolmaz mı zaten?” (İyi Şeyler)

Hasılı, yaşıyorsanız, bunu başkalarının hayatını karartmadan becerebiliyorsanız, hele hele kendinize ait bir tarzınız da varsa, kendi hayatınızın şampiyonusunuz. (İyi Şeyler)

Bundan sonraki tek amacım, mümkün olan en az şeye ihtiyaç duyarak, fark edilmeden, sorun çıkarmadan, katlanılabilir olmak olacak ailem ve herkes için. Çok şey vermeye çalışır ve en az şey ister gözükmeliyim. Öyle ki kimse beni rakip görmesin, herkes acısın bana ve aralarında yaşamama izin versinler. (Jerusalem)

Yeni bir şey anlatmadım size biliyorum. Ama beni, hayatım boyunca hep bildiklerim şaşırttı. (İyi Şeyler)

Hepimizi Allah Baba yaratmadı mı? Hepimiz Adem ve Havva’nın çocukları değil miyiz? Yahudiler ve Araplar, Ismail ve Ishak’ın soyundan gelmiyor mu? Yani kardeş çocukları değil mi bu iki halk? Nasıl olur da biri diğerini bu kadar düşman görür? Türkler ve Ermeniler de yüzlerce yıl aynı topraklarda yan yana yaşamadılar mı? Bazı insanların yaptığı kötülükler ile birbirimizi nasıl böyle düşman görebiliriz? Böyle davranırsak barış nasıl gelir ki? (Jerusalem)

“Ablam, benim ikinci annem gibidir. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyebilsem keşke şimdi ona. Keşke zamanlar bu kadar cimrileşmeden yapsaydım bunu.” (Jerusalem)

“İçimde bir şey kırılıyor. Kırığın, içimi cam parçalarıyla doldurduğunu, ömrümün geri kalanında hep o cam parçacıklarıyla yaşayacağımı, içimde o an açılan yaranın hep ama hep, ılık ılık kanayacağını biliyorum. Annem varlığımın merkezi ve ben merkezimden, varlığımdan uzaklaşıyorum. Her basamakta daha yabancı, daha uzak, daha tehlikeli bir dünyaya doğru ilerliyorum.” (Jerusalem)

Bir şeyden korkmaktan vazgeçince nasıl da özgürleşiyordu insan.. (Jerusalem)

“Ben büyükbabamın adını taşıyorum. Bir hayaleti ömür boyu sırtında taşımak gibi bir şey bu. Neden çocukların kendilerine ait isimleri olmaz ki! Neden hep yarım kalmış şeyleri çocuklar tamamlamak, kırılmış bir şeyleri hep onlar onarmak zorundadır!” (Jerusalem)

Aramışsın, o kadar çok aramışsın ki, bulmaya vaktin olmamış. (İyi Şeyler)

Kar doğanın düğünüdür. Ve herkez o düğüne davetlidir. (İyi Şeyler)

Leibniz’in dediği gibi, bu dünya mümkün dünyaların en iyisidir. Kötülük ise iyiliğin eksik olduğu yerde… Hayatın kutsal amacı ölmek veya öldürmek değil, yaşamak ve yaşatmaktır. Lucretius ne diyor :”Ölümlü olduğumuz halde, bu dünyaya ölmeye değil, mutlu olmaya geliyoruz…? Peki biz, mümkün bizlerin hangisiyiz? (İyi Şeyler)

Pavlus bu dünyanın en kutsal değerleri olarak “iman, ümit ve sevgi” den bahseder. “Ama” der “Ölümden sonra, iman ve ümit anlamsızlaşacak. Çünkü O’nun yanında olacağız. İsa’da “Allah sevgidir.” der. Ölümün olmadığı yer, sevginin ölümsüzlüğü kazandığı yerdir, yani aslında aşkın sürekli halidir. (İyi Şeyler)

Beni hayatım boyunca hep bildiklerim şaşırttı. (İyi Şeyler)

Rastlantı demişken.. Hem babamın hem de annemin babasız kaldıkları yaşın aynı olması, benim de aynı yaşlarda hem annesiz hem de babasız kalacak şekilde evimden uzaklara gönderilmem rastlantı olabilir mi? Her üçümüzün de hayatlarının benzer yaşlarda kırılması nasıl bir rastlantıdır? Acaba ben de büyüyüp baba olduğumda, kendi çocuğum benim yüreğimin ikiye ayrıldığı o uğursuz yaşa geldiğinde neler hissedeceğim? Onu daha çok korumak hani neredeyse içime sokmak mı isteyeceğim, yoksa bana yapılan haksızlığın acısını kendi çocuğumdan mı çıkaracağım? İnsan doğası öyle bir sır ki her iki duyguyu, yani sakınma, koruma ile linç etme hislerini bulamaç haline getirip bir duygu çorbası yaratabilir ve orada kendi sorumluluğundan kurtulabilir. Hatta gerçekten de davranışlarını etkileyen içgüdülerin farkında olmamayı bile seçebilir. Evet, her şey olabilir ama rastlantı yoktur asla! (Jerusalem)

“Bir anne, çocuğu söz konusu olunca dünyayı yerinden oynatamaz mı? Zamanı durduramaz mı?” (Jerusalem)

Leibniz’in de dediği gibi, bu dünya mümkün olan dünyaların en iyisidir. Kötülük ise iyiliğin eksik olduğu her yerde… (İyi Şeyler)

“Ayrılık zamanlarında hiçbir şeye vakit kalmaz. Önceden yapılmamış her şey korkunç bir biçimde zalimleşir. Üzerine çullanır insanın, öç alır.” (Jerusalem)

Acılar gelir akla ilk, empati deyince. Oysa insanların sevincine ortak olmak çok daha zordur, insanın içindeki şeytanı uyandırır, bir mücadele başlar. (İyi Şeyler)

https://www.mardinlife.com/markar-esayan-kimdir-markar-esayan-kitaplari-ve-sozleri.html