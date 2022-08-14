Fener Rum Patriği Bartholomeos: Trabzonspor şampiyon olacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayini yönetmek üzere bugün tarifeli uçakla Trabzon’a geldi.

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın eteklerinde bulunan Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı’nda, Hristiyan dünyasında “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos’ta 9. kez ayin yapılacak. Ayini yönetmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos da bugün İstanbul’dan tarifeli uçakla beraberindeki Ortodoks din adamları ile Trabzon’a geldi. Fener Rum Patriği Bartholomeos’a havalimanı VİP salonundan çıkışta iş adamı Efkan Başkan tarafından bir demet sarı yayla çiçeği, isminin yazılı olduğu Trabzonspor şampiyonluk forması, kaşkolu ve maskesi hediye edildi. Patrik, “ bu yıl şampiyon kim olacak?” sorusuna elindeki ve boynundakileri göstererek “Belli değil mi?” cevabını verdi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzonspor’un şampiyonluğunu işaret etti.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından 2015’ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı. Ayin nedeniyle yarın saat 08.00’dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00’da kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Patrik Bartholomeos’un yanı sıra Rusya, Yunanistan ve Gürcistan’dan Ortodoks din adamı ve ziyaretçilerin katılması bekleniyor.

https://www.61saat.com/fener-rum-patrigi-bartholomeos-trabzonspor-sampiyon-olacak