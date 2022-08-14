Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da alışveriş bölgesinde patlama

Yerevan’daki Surmalu alışveriş bölgesinde bir patlama meydana geldi. Son verilere göre 3 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. 25 kişiden haber alınamıyor.

Yerevan’daki Surmalu alışveriş pazarında öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Patlamanın bir havai fişek deposunda meydana geldiği belirtiliyor. Üç katlı depo tamamen çöktü.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildi.

Son belirlemelere göre patlamada 3 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında üç de çocuk bulunuyor. Yaralıların 15’i taburcu edildi. Yaralılar arasında bulunan beş yaşındaki bir çocuk yoğun bakımdan çıktı. Hastanelerde hayati tehlike taşıyan yaralı bulunmadığı açıklandı. Enkazdan 10 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yaralılar arasında bir de hamile kadın bulunuyor ancak kadın ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 25 kişiden ise haber alınamıyor.

Hayatını kaybedenlerden iki kişinin kimliği belirlendi: Anahit Mıhitaryan ve Misak Markaryan.

Depoya kısa süre önce ceza kesildiği ve eksiklerini tamamlaması talimatı verildiği öğrenildi.

(Ajanslar)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27384/ermenistan-in-baskenti-yerevan-da-alisveris-bolgesinde-patlama