Saldırıya uğrayan Arlen Demirhan için soru önergesi

Üsküdar Ermeni toplumunun üyelerinden Arlen Demirhan üç hafta önce beş kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar hala yakalanmış değil. HDP milletvekili Garo Paylan Arlen Demirhan’ı ve ailesini ziyaret etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi ve “Arlen Demirhan bir nefret suçuna mı maruz kalmıştı?” sorusunu yöneltti.

Paylan’ın soru önergesi şöyle:

“Türkiye Ermeni toplumu üyelerinden 21 yaşındaki Arlen Demirhan üç hafta önce Üsküdar’da beş kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Saldırıda aldığı ağır darbeler sonucunda ambulansla hastaneye kaldırılan Demirhan, böbreğinde ve karaciğerinde oluşan hasar nedeniyle ameliyatlar geçirdi. Arlen Demirhan’ın tedavisi hala evinde devam etmektedir.

Saldırganlardan biri gözaltına alındı ancak hızla serbest bırakıldı. Diğer saldırganların da arandığı açıklandı. Ancak olayın üzerinden üç hafta geçmesine rağmen saldırganlar yakalanmadı. Olayı gösteren kamera kayıtları bölge esnafından alınmadı.

45 kilo ağırlığında zihinsel engelli Arlen Demirhan’ın beş saldırgan tarafından öldüresiye dövülmesi, kurbanın kimliğinden kaynaklanan bir nefret suçuna maruz kaldığını düşündürmektedir. Kamuoyunda, emniyet güçlerinin ve savcılığın faillerin üzerine gitmediği ve etkin soruşturma yürütülmediğine dair ciddi bir kanaat vardır.

Bu bağlamda,

Arlen Demirhan bir nefret suçuna mı maruz kalmıştır? Emniyet güçleri ve savcılık neden olayın üzerine gitmemektedir? Azınlıklara yönelik, nefret suçu olduğu düşünülen saldırıların üzerine daha etkin gidilmesi için bir çabanız olacak mıdır?”

Agos