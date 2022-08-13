Mimarlar Odası, ‘Kapadokya yolu’ için harekete geçti!

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş peri bacaları yol yapımı nedeniyle yok olma tehlikesi altında. Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükremin Tokmak, Ortahisar-Göreme arasında yapımı süren yolun bölgedeki peri bacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi ölçüde zararlar verdiğini söylemişti. Yolun aynı zamanda Ortahisar’a kısa yoldan doğalgaz götürülmesi için de yapıldığını ileri süren Tokmak, “O bölgede kırılmadık, yıkılmadık bir peri bacası, manastır kalmayacak” demişti. CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi vermişti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş Peri Bacaları’nın yol yapımı nedeniyle yok olmasına izin veren Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri hakkında ‘görevi ihmal’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“KAPADOKYA’YA ZÜCCACİYE DÜKKANINA GİRMİŞ FİL GİBİ DOZERLE GİRDİLER”

“Hinterlandımızdaki Nevşehir’de doğal ve kültürel varlıklarımız yıllardır sistematik bir saldırı altında” diyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şu ifadeleri kullandı:

“Son olarak yol yapım çalışmalarıyla 1. Derece arkeolojik ve doğal SİT alanı Göreme Milli Parkı ve Kapadokya büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Ortahisar – Göreme beldeleri arasında yapılması planlanan yol çalışmaları, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere peri bacaları oluşumlarını, yer altı zenginliklerini, Saklı Kilise’yi ve arkeolojik sit alanlarını tehdit etmektedir.

Yol çalışmaları birinci derece arkeolojik sit alanı üzerinde yapılmaktadır. Anılan yola ilişkin imar planında planlama kararı bulunmamaktadır. Çevre düzenleme ve ulaşım projeleri hazırlanmadan birinci derece arkeolojik sit alanında ağır iş makineleriyle yol inşaatına başlanmıştır.

İmar mevzuatı ve koruma mevzuatı yok sayılarak bütüncül kararlar üretilmeden başlayan yol inşaatı bölgeye telafisi imkansız zararlar vermektedir. Dünyanın göz bebeği Kapadokya’ya züccaciye dükkanına girmiş fil gibi dozerle girdiler.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak süreci titizlikle takip ediyoruz bu vandalizme ön ayak olan ve yol yapım çalışmalarına izin veren Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.”

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı eşsiz doğal güzelliklere sahip Kapadokya’ya telafisi imkansız zarar verilmeden yol yapım çalışmalarını acilen durdurmaya çağıran Candan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı sürece dair bilgi ve belgeleri açıklıkla kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz. Kapadokya’nın geleceği için Göreme’de atılacak adımların öncesinde Göreme Açık Hava Müzesi için bütüncül çevre düzeni ve yönetim planının hazırlanması gerektiğini de bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi