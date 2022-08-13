Mimar Nişan Yaubyan yaşamını yitirdi

Yaubyan, bursla 1959’da gittiği Amerika’da New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin yanı sıra Yaubyan Washington Dulles Uluslararası Havalimanı, Century Plaza gibi önemli projelerde de yer aldı. Mimar Sinan Büyük Ödülüne de layık görülen Yaubyan, bütün projelerini arşivledi. Yaubyan’ın üyesi olduğu Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği Yaubyan’ın arşivini dijitalleştirecek.

SÜMBÜL APARTMANI

İstanbul’da 1928’de doğan Yaubyan, 1948’de Getronagan Lisesi’nden, 1953’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul, Vali Konağı Caddesi’nde yer alan Sünbül Apartmanı ilk profesyonel işleri arasında. Girdiği 69 yarışmada 6 kez birincilik ödülüne layık görüldü ve projeleri inşa edildi, 38 projede ise ödül grubuna girdi. Modern mimarinin temsilcilerinden Nişan Yaubyan için bugün saat 13.00’te Üsküdar Surp Garabed Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek. l DHA

Milliyet Gazetesi