Keseb Kültür Halk Gelenekleri Ve Turizm Festivali Lazkiye’de Başladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

LAZKİYE – Hz. Meryem Ana Bayramları vesilesiyle Ermeni Ortodoks Başpiskoposluğu tarafından düzenlenen Keseb Kültür, Halk Gelenekleri ve Milli Turizm Festivali etkinlikleri, Turizm Bakanı Muhamed Rami Martini’nin de katılımıyla, çeşitli iller ve gurbetçi faaliyetlerinin katılımıyla bu akşam başladı.

Halep Ermeni Ortodoks Metropoliti Peder Masis Zoboyan, önümüzdeki Salı gününe kadar devam edecek olan şenliğin tüm Suriyeliler için olduğunu ve kasabadaki bu popüler gösterinin ve hayır pazarlarının Suriyelilerin tüm taifeleriyle kardeş olduklarını belirten dünyaya bir mesaj ile Suriye Arap Ordusunun zaferlerinin başlığını oluşturduğunu belirtti.

Keseb belediye başkanı Seboua Kürekjian, festivalin, teröristlerden kurtarıldıktan sonra Keseb sakinlerine neşe ve normal bir hayat kazandırdığını ve bu dönüşün onların topraklarına, ordusuna ve liderlerine olan inançlarını ve bağlılıklarını yansıttığını söyleyerek, bunun, hayırsever ve halk pazarları ile Keseb beldesi ile ilişkili geleneksel el sanatları ve el sanatlarını içeren sergiler sırasında ortaya çıkan üretime büyük bir ivme kazandırdığını belirtti.

Kürekjian, festivalin fuara katılan kadınların ürünlerini satmaları ve ekonomik durumlarını iyileştirmeleri için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Halep’teki Suriye Gençlik Kültür Kulübü’nün Sartarabad Grubu, şarkıcı Marina Mazkarian ve Lazkiye’den Kigart Halk Dansları Topluluğu, Suriye ve Ermeni folklorundan geleneksel folklorik şarkılar ve danslar sundu.

Festival etkinlikleri, popüler pazarın yanı sıra popüler ve sosyal kutlamalarla önümüzdeki Salı gününe kadar devam edecek.

Turizm Bakanı, Piskopos Zoboyan ve Lazkiye Valisi, Ermenilere Yardım İçin Haç Cemiyeti tarafından organize edilen ve çeşitli Ermeni geleneksel gıda, tekstil ve yün ürünlerini içeren popüler hayır pazarını açmıştı.

Turizm Bakanı, Al Basit bölgesindeki Çiftçiler Birliği Tatil Köyü “Bahr ve Cebel”i (Deniz ve Dağ) ziyaret ederek Lazkiye’deki turistik tesisler gezisini de tamamlarken, Turizm gerçeğinin gelişmesine katkıda bulunmak için, yatırımların gerçekliği, yaşadığı zorluklar ve engeller ve bunların üstesinden gelme yolları hakkında ayrıntılı bir açıklama dinledi.

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