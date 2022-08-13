Balıklı Rum Hastanesi neden yandı? İtfaiye raporunun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin yaşlıların kaldığı bölümde çıkan yağında büyük bir facia atlatılmıştı. Burada kalan 104 kişi yanmaktan son anda kurtarılmıştı. Peki o yangın neden çıktı? İtfaiyenin hazırladığı raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Detayları, CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos’ta saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane içerisindeki oksijen tüpleri, hastane çalışanları ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşlı ve hastalar tekerlekli sandalye ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Tahliye edilenler çevredeki hastanelere götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

İŞTE İTFAİYE RAPORUNUN AYRINTILARI

Yangının ardından itfaiye raorunun detayları ortaya çıktı. İşte detaylar:

“4 Ağustos 2022 günü saat 12.43’te olay yerine ilk varıldığında binanın kuzey cephe çatısının ve tavan arasının alevli suretle yandığı, bina içerisinde çok sayıda yaşlı hastanın olduğu görülmesi üzerine eş zamanlı olarak yangına müdahale ve kurtarma çalışması başlamış, destek gruplar çağrılmıştır.

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Söndürmeye müteakip yapılan inceleme ve araştırmada, binanın 1. kat kuzey cephe sol koridorun sonundaki büyük odada tavana doğru iskele kurulu olduğu görülmüş, akabinde hastane çalışanlarından alınan beyanlara göre çatı arasında bir gün önce pürmüz ile izolasyon çalışması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

Bu alanda devam eden incelemelerimizde çatı arasında geçen odalara enerji veren mevcut elektrik tesisat kablolarında elektriksel yanma bulgusu araştırılmış ancak tavanın çökmesi ve yoğun tahribat sebebi ile oluşan enkaz birikintisi ve olay yerinde meydana gelen bozulmalar sebebiyle elektriksel bulgu tespit edilememiştir.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BULUNAMADI

Zemin kat ve birinci kat kamera kayıtları incelendiğinde birinci kat kuzey cephe sol koridorun sonundaki büyük odada tarafımızdan yapılan gözlemi destekler nitelikte kamera saatiyle 12.48’de tavanın alevli bir şekilde 1. kata çöktüğü görülmüş, yangının tavan arasında başladığı kanaatine varılmıştır. Bu bilgiler ve bulgular aşığında yangının çıkış nedeni sağlıklı bir şekilde tespit edilememiştir.”

Hürriyet Gazetesi