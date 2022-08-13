4 bin yıllık aile arşivi kitapta

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; müze, arşiv ve özel koleksiyon dokümanlarıyla zenginleştirilen, Türkiye’deki farklı kuruluş, özel kişi ve koleksiyonlardan temin edilen belgelerin yer aldığı ‘Aile Tarihinden Belgeler’ kitabı, yaklaşık 300 görsel ile ailenin gelişimine ışık tutuyor. Çalışmada, arkeolojik kazı sonucu çıkan ve ‘aile’ konusunu ele alan çivi yazılı tabletler de bulunuyor.

Çivi yazılı belgeler ile Bizans dönemine ait malzemelerin Ankara Anadolu Medeniyetleri, İstanbul, Çorum ve Sivas Arkeoloji Müzelerinden sağlandığı; Osmanlı dönemi belgelerinin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Topkapı Sarayı arşivinden, bir kısmı da özel koleksiyonlar, antikacı ve sahaflardan temin edildiği kaydedildi. Vatandaşların da ellerinde bulunan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ait nikah cüzdanlarını paylaşarak çalışmaya destek verdiği belirtildi.

‘EN BÜYÜK ZENGİNLİĞE SAHİP’

Farklı dinlerden evlilik, doğum, vaftiz ve ölüm için hazırlanan belgelerin de eklendiği toplam 224 sayfalık kitabın sunuş bölümünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaleme aldı. Bakan Yanık, bugünkü belgelerde ailenin eşler ve çocuklar arası ilişkiler anlamında teminat altına alındığının görüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

“Yazılı belgeler aile tarihine şahitlik etmede en büyük zenginliğe sahiptir. Hukuki belgelere yansıyan doğum, evlilik ve ölüm devletlerde bir kayıt tutma evrimine işaret etmektedir. Geleneksel ve dini meşruiyet yanında devletler resmi hukuk belgeleri ile ailenin varlığını teminat altına almıştır. Aile belgeleri bu çerçevede geleneksel sosyolojik yapıların hukuki devlet yapılarına dönüşmesine medeni hukuk üzerinden de işaret etmektedir. Osmanlı arşiv zenginliği ile Cumhuriyet dönemi belgeleri buluşturulmuştur. 4 bin yıl öncenin ‘fakirlikte ve zenginlikte bir olmak’ ifadesi ile bugünün ‘iyi günde ve kötü günde bir olmak’ ifadesi, kil tabletlerde ve güncel nikah törenlerinde aynı anlamı taşımaktadır. Bu aile için beşeri ve tarihi bir sürekliliğin yaşadığına dikkat çekmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Aile Tarihinden Belgeler’ kitabının tanıtım toplantısının Bakan Yanık’ın katılımıyla 16 Ağustos’ta gerçekleştirileceği belirtildi. (DHA)

Milliyet Gazetesi