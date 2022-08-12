VAKIFKÖY YOLCULUĞU SIRASINDA İSKENDERUN KİLİSESİNE İLK RESMİ ZİYARET

Patrik Sahak II Hazretleri, 11 Ağustos 2022, Perşembe, Surp Asdvadzadzin Yortusu vesilesi ile Vakıfköy kutlamalarına riyaset etmek için Hatay’a yolculuğunu sürdürdü.

Ruhani Önderimiz sabahleyin Mersin’den ayrıldı ve kara yolu ile Surp Boğos Arakyal’ın (Resul Pavlus) doğduğu şehir olan Tarsus’a geçti. Burada tarihi Saint Paul Kilisesini ziyaret eden Patrik Hazretleri, dua etti.

Öğlenleyin Adana cemaatimizde Satanoğlu ailesini ziyaret eden Patrik Hazretleri, öğle yemeği ile ağırlandı.

İSKENDERUN KİLİSESİ’NE İLK RESMİ ZİYARET

Patrik Hazretleri akşamüstü İskenderun’a vardı ve S. Karasun Manug Kilisesi’ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Saat 18:00’de İskenderun Kilisemizin çanı Patrik Hazretleri’nin ziyaretini müjdeliyordu. Ekmek ve tuz kutsamasının ardından, Ruhani Önderimiz “Hraşapar” ilahisi eşliğinde kiliseye girdi. Duaların ardından, Anadolu Kiliseleri Ruhani Gözetmeni ve İskenderun Kilisesi din görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, ziyaretinden dolayı Patrik Hazretleri’ne teşekkürlerini ileterek kendisine “hoş geldiniz” dedi.

Ruhani Önderimiz, konuşma yaparak bugün bu kiliseyi Ermeni Patriği olarak ziyaret etmeyi nasip ettiği için Tanrı’ya şükretti. Çatısı altında Tanrı’ya dua edebildiğimiz böyle güzel bir kiliseye sahip olduğumuz için mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Kilise din görevlisi Peder Avedis’i takdir ederek, tüm Anadolu cemaatlerimizin “gözetmen” sıfatıyla onun himayesinde olduğunu söyledi. Peder Avedis’i ve ona çalışmasında yardımcı olan ve çaba gösteren herkesi kutsadı ve her birimizin bu kutsal emanetin mirasçıları olduğunu, bu emaneti korumamız gerektiğini söyledi.

Hıraşapar törenine bölgenin Latin Katolik Kilisesi din görevlisi Rahip Darius da katıldı.

Hraşapar töreni Patrikliğimizin sosyal medya adresinden naklen yayınlandı (https://www.facebook.com/TRHayBad/videos/779572933480197)

Patrik Hazretleri aynı akşamüstü İskenderun, Kırıkhan ve Vakıfköy kiliseleri vakıf yönetim kurulu temsilcilerini kabul etti ve kendilerinden kiliseleriyle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra konuklar sevgi sofrası etrafında buluştular.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad