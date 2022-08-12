Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan ile üst düzey temaslar düzenlemeyi planlıyor

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan ile üst düzey temaslar düzenlemeyi planlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, Rusya’nın arabuluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan liderlerinin muhtemel görüşmesi hakkında soruya cevaben Moskova’nın, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi ile ilgili çeşitli konularda üst düzey üçlü temaslar düzenlemeyi planladığını ifade etti.

Neçayev, “Ağustos ayı sonuna kadar Ermeni-Azerbaycan normalleşmesi ile ilgili çeşitli konularda üst düzey üçlü temasların düzenlenmesi planlarımızda var” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu