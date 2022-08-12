Moskova, Karabağ’daki barış güçlerine yönelik bazı eleştirileri haklı bulmuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı İvan Neçayev verdiği brifingte Moskova’nın, Karabağ’daki barış gücü askerlerine yönelik bazı eleştirileri haklı bulmadığını açıkladı.

“Yoğun siyasi tartışmaların yanı sıra, Rus barış güçleri de sahada durumu istikrara kavuşturmak için gerekli çabayı göstererek aktif bir şekilde çalışıyor. Daha önce hem Bakü hem de Yerevan, Rus barışı koruma birliğinin önemli rolünü bir kereden fazla vurguladılar. Barışı koruma görevlilerine yönelik bireysel eleştirileri adil bulmuyoruz.” ifadeleri kullandı.

Neçayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2 ve 8 Ağustos tarihlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu