İzmir tarihi kripto pazara taşındı… Dünyada ilk ve tek!

İzmir’in tarihi binaları İzmir Kalkınma Ajansı tarafından NFT haline getirildi ve satışa sunuldu. Bir şehrin tarihine ait ilk ve tek NFT parçaları olan eserler, kripto varlık piyasasında işleme açıldı. Koleksiyonu; Kızlağası Hanı, Tarihi Hükümet Konağı, Saat Kulesi, Konak Pier, İtalyan Kız Lisesi gibi eserler süslüyor.

EGEDESONSÖZ – İzmir’in Saat Kulesi, Konak Pier gibi tarihi simgelerinden oluşan 99 parçalık NFT koleksiyonu satışa sunuldu. Bir şehrin tarihine ait ilk ve tek NFT parçaları olan bu eserler İzmir Kalkınma Ajansı tarafından kripto varlık borsalarında işleme açıldı.

İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan satış, İzmir’i kripto pazara taşıdı.

KOLEKSİYONUN İÇİNDE NELER VAR?

99 parçalık koleksiyonun içerisinde; Kızlağası Hanı gibi tarihi hanlar, oteller, eskiye dair sinema salonları, Tarihi Hükümet Konağı, Saat Kulesi, Konak Pier, tarihi atölyeler, eski kafeler, İtalyan Kız Lisesi, eski tiyatrolar, Fransız Konsolosluğu, Pasaport İskele, Aydın Tren İstasyonu, Kemeraltı Camii gibi tarihi camiler, kilise ve katedraller gibi İzmir’in tarihine dair yapılar yer alıyor.

AÇIK ARTTIRMA NE ZAMAN?

Koleksiyonun 2 Ağustos tarihinde kripto varlık borsasında işleme açıldığı belirtildi. İzmir Saat Kulesi’nin video şeklinde hazırlanmış hali ise İzmir’in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül’de açık arttırma yolu ile satışa sunulacak.

HANGİ ESERE NE KADAR TEKLİF ETTİLER?

Koleksiyonun en değerli eserlerinden biri olan Saat Kulesi’nin görsel hali 9 bin 393 dolardan açık arttırılmada satışa devam ediyor. Konak Pier ise 11 bin 835 dolardan açık arttırmada satışa devam ediyor.

Pazara taşınan NFT ürünler, ilk kez bir kamu tarafından hazırlanmış olması, dünyada ilk ve tek şehir NFT koleksiyonu olması gibi özellikleri bulunuyor.

İzmir Kalkınma Ajansı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İzmir’in tarihi değerlerinden oluşan 99 parçalık özel İzmir Zaman Makinesi NFT Koleksiyonu Satışta! Ajansımız, dünyanın bir şehre ait ilk ve tek NFT projesi olma özelliğini taşıyan “İzmir Zaman Makinesi NFT Koleksiyonu”nu, kripto varlık borsalarında işleme açtı.

İzmir Valiliği’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), dünyanın bir şehre ait ilk ve tek #NFT projesi olma özelliği taşıyan ve kentimizin tarihî değerlerinden oluşan 99 parçalık“İzmir Zaman Makinesi NFT Koleksiyonu”nu, kripto varlık borsalarında işleme açtı.

https://www.egedesonsoz.com/haber/izmir-tarihi-kripto-pazara-tasindi-dunyada-ilk-ve-tek/1112087