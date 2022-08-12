İstanbul’da büyük tarihi eser operasyonu: 3 ayrı müzeden 9 kişilik özel ekip oluşturuldu

İstanbul’da son yılların en büyük tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Beykoz’da 3 ayrı depo ve bahçeye düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait binlerce “Pitos” ve “Amfora”ya el konuldu. Sütun başları ve hat levhaların da bulunduğu tarihi objeler 9 kişilik arkeolog ekibiyle incelenecek. Tarihi eser operasyonunun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında anlattı…

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Beykoz’da bahçe düzenlemesi yapan bir firmanın depo ve bahçelerine eş zamanlı Operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, Helenistik, Bizans ve Roma dönemine ait 10 TIR dolusu esere el konuldu. Operasyonun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı…

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ şu detayları aktardı:

“Bir müze haricinde bu kadar çok Tarihi Eser gördün mü? On binlerce Amfora ve Pitos, bunlar Anadolu’nun birçok noktasından getirilmişler. 30 yıldır İstanbul’un 3 ayrı noktasındaki bahçelerde ve depolarda..

BAHÇELERDEKİLER NAIL FARK EDİLMEDİ?

Çünkü firma ‘biz dizayn firmasıyız, bahçe dizayn ediyoruz’ demişler. ‘Bunlar tarihi eserin replikaları’ demişler. ‘ABD’ye, Avrupa ülkelerine lüks yerlere satıyoruz’ demişler. Bu pitos çok kıymetli bir eser, bir örneği de İstanbul Arkeoloji müzesinde var. Burası amfora tarlası gibi. Amfora ve pitos tarlası… On binlerce eser… İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aslında uzun süredir burada bir takip yapıyormuş.

İstanbul Beykoz’da 3 ayrı noktada depolarda ve bahçelerde on binlerce tarihi obje ele geçirildi. Operasyona önce 3 kamyonla gidiyor polis ekipleri. Polisler de bu kadar çok miktarda eser beklemiyor. Yaklaşık on TIR dolusu tarihi obje ele görülüyor.

Tarihi eserlerin seçilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müzesi Müdürlüğü’nden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Komisyon bu alana kapatacak ve bu ekip aylarca çalışarak bu eserleri inceleyip tarihi nitelikte olanlara el koyacak.

Muhteşem ve müthiş bir operasyon. Meslek hayatım boyunca bu kadar kaçak tarihi eseri bir arada görmemiştim.”

Hürriyet Gazetesi