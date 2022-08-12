İranist Begijanyan, Reisi’nin ifadelerini yorumladı: “Ermenistan’a baskı yapılırsa Tahran müdahale eder”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı son telefon görüşmesinde Güney Kafkasya’da yaşanan gerginliğe değindi.

Reisi, İslam Devrimi’nin dini lideri Ayetullah Hamaney’in geçtiğimiz günlerde Rusya ve Türkiye cumhurbaşkanları ile yaptığı görüşmede yaptığı açıklamayı hatırlattı. Hamaney, İran’ın Kafkas bölgesindeki sınırları konusunda hassas olduğunu ve onları değiştirmeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacağını belirtmişti.

Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress’in muhabiri Aram Sargsyan’ın sorular yönelttiği Ermeni İranist Emma Begijanyan, Cumhurbaşkan Reisi’nin ifadelerinin, Ermenistan-İran sınırını bloke etme girişimleri, daha somut olarak, Türkiye ve Azerbaycan tarafından ortaya atılan sözde “koridor” fikrinin kabul edilemezliği ile ilgili olduğunu kaydetti. Böylelikle uzmana göre Reisi’nin açıklaması Türkiye ve Azerbaycan’a yönelikti.

Begijanyan şöyle konuştu: “İran Cumhurbaşkanı’nın sözlerini ben şöyle anlıyorum: Sınır değişikliğinin, yani sözde “koridor”un onların kırmızı çizgisidir ve ne pahasına olursa olsun buna karşı çıkacaklar. Bu, genel tabloda, İran’ın askeri müdahaleyi bile dışlamayacağı anlamına geliyor. Laçın Koridoru’nun yerinin değiştirilmesi bile İran için kesinlikle istenmeyen bir durum ama müdahale etmedi. Ama Ermenistan’a baskı yapılırsa bu duruma müdahale eder.”

ERMENİ HABER AJANSI