İran Ermenistan’ın Kapan kentine başkonsolos atadı

İran Meclisi’nin Ermeni milletvekili Robert Beglaryan, News.am’e verdiği demeçte İran’ın Kapan Başkonsolosunun artık atandığını ve ismin Abedin Varamin olduğunu belirtti.

İranlı başkonsolosun Yerevan’da olduğunu ve şimdiden görüşmeler yaptığını belirten Beglaryan, “Görevini şimdiden üstlendi” sözlerine ekledi.

Daha önce İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhşan Zohuri, Ermenistan’ın Syunik İdari Bölgesindeki Kapan şehrinde bir İran konsolosluğu açılması konusunda İran ve Ermenistan arasında devlet düzeyinde bir anlaşma olduğunu açıklamıştı.

29 Aralık 2021’de İran hükümeti, Dışişleri Bakanlığı’nın Kapan’da bir Başkonsolosluk açılması önerisini onaylamıştı.

Kapan, Türkiye ile Azerbaycan’ın gündemde tuttuğu, Ermenistan topraklarından geçmesi istenen Zangezur koridoruna yakın bir kent. Ankara ve Bakü yönetimleri, Nahçıvan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak ve Ermenistan topraklarından geçecek bir koridorda ısrarlı. Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek ancak kontrol hakkının olmadığı bir koridora karşı çıkıyor. İran da yaptığı resmi açıklamalarla “Ermenistan sınırının değişmesini arzu etmediğini” belirtti. Bu açıklamalar İran’ın da koridora karşı çıktığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

Agos