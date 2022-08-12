İmroz’da (Gökçeada) her yıl yapılan Meryem Ana Panayırı iptal edildi

Eski ismiyle İmroz, yeni ismiyle Gökçeada’da her yıl 15 Ağustos’ta yapılan Meryem Ana Panayırı’nın ‘şikâyet’ üzerine organizasyon yetkilileri tarafından iptal edildiği açıklandı.

Ağustos ayında Türkiye ve Yunanistan’dan çok sayıda kişiye ev sahipliği yapan panayırın organizasyonunu bu yıl İmroz Eğitim ve Kültür Derneği üstlendi.

Derneğin, panayırdan elde edeceği gelir eğitim-öğretim faaliyetleri ve panayırın yapıldığı Tepeköy’ün ihtiyaçları için kullanılacaktı.

Ancak dernek yayınladığı açıklamayla CİMER’e gelen şikayetler üzerine bu yıl panayırı gerçekleştiremeyeceklerini söyledi.

Açıklamada, “Gökçeada Kaymakamlığı’ndan izin alınarak tüm hazırlığını yaptığımız panayır organizasyonu hakkında çeşitli şikayetler yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu seneye mahsus gecikmeli olarak organizasyonunu üstlendiğimiz panayırımızı bu şartlar altında gerçekleştiremeyeceğimiz kanaatine varmış bulunmaktayız. Ancak yukarıda belirttiğimiz amaçlarla ve yüzyıllardır süre gelen ticari kaygılardan uzak gelenekselleşmiş haliyle bu panayırı bundan sonraki yıllarda gerçekleştirmek için gönüllü olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Her yıl 14-16 Ağustos tarihlerinde adada yaşayan Rumlar tarafından düzenlenen Meryem Ana Panayırı, adanın en kalabalık olduğu dönem. Meryem Ana’nın göğe yükselişinin kutlandığı yortuya denk gelen bu panayırda, Yunanistan’da ve başka ülkelerde yaşayan adalılar, onların çocukları ve torunları biraraya geliyor.

Tepeköy, panayıra evsahipliği yapan köy. Hala devam eden geleneğe göre, 14 Ağustos akşamı hayvanlar kesiliyor ve kazanlarda pişiriliyor. 15 Ağustos’da köyün meydanına kurulan kazanlarda yemek, tatlı, şarap dağıtılıyor ve toplu halde yeniyor. Sonra dans, şarkılar başlıyor.

Ermeni Kilisesi de her yıl 15 Ağustos en yakın pazar günü Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu’nu kutluyor. Bu bayramda üzümler de kutsanıyor.

Agos